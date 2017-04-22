Матич: «Тоттенхэм» — самый сильный из команд АПЛ, с которыми «Челси» играл

Полузащитник «Челси» Неманья Матич поделился ожиданиями от матча с «Тоттенхэм Хотспур» в полуфинале Кубка Англии.
«Каждый матч отличается, но мы знаем, что они будут играть агрессивно. У них много хороших игроков, и нам надо быть готовыми. На мой взгляд, они самые сильные из соперников в АПЛ, с которыми мы играли. Так что нам надо быть готовыми к этому, чтобы мы могли остановить их и навязать свой футбол.
Мы действительно хотим попасть в финал и попытаемся сделать всё для этого. После полуфинала мы переключимся на АПЛ. У нас осталось шесть матчей, и нам надо выиграть пять, чтобы стать чемпионами. Вот о чём все будут думать, независимо от того, что будет на «Уэмбли».
Большинство из членов команды не выигрывали Кубок Англии, и нам бы хотелось победить. Мы знаем, что для болельщиков это нечто особенное. Мы уверены, что сможем это сделать», — цитирует Матича сайт «Челси».
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Челси» – «Тоттенхэм». Начало — в 19:15 мск.