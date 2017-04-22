Тарханов: новый стадион «Зенита» впечатляет, особенно закрывающаяся крыша

Главный тренер «Урала» Александр Тарханов перед матчем 24-го тура российской Премьер-Лиги с «Зенитом» отметил, что впечатлён новым стадионом сине-бело-голубых. Игра пройдёт на стадионе «Санкт-Петербург» и станет дебютной официальной встречей на этой арене.
«Новый стадион впечатляет! Особенно закрывающаяся крыша. Куртку можно не надевать», – цитирует Тарханова официальный «Твиттер» «Урала».
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Зенит» – «Урал». Начало — в 14:00 по московскому времени.