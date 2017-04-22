Башкиров: приятно было спеть с «Тараканами», вышел на сцену почти без репетиций

Полузащитник «Крыльев Советов» Евгений Башкиров поделился эмоциями от выступления с группой «Тараканы» на концерте в Самаре, а также поделился ожиданиями от матча с «Рубином» (23 апреля) в 24-м туре РФПЛ.
«Вчера был очень хороший вечер, я получил удовольствие от знакомства с людьми. Приятно было спеть с «Тараканами» на одной сцене, ведь я ходил на их концерты ещё десять лет назад. Вечер был совмещён не только с тем, что я хотел посетить концерт, но и с мини-импровизацией, которую организовала наша пресс-служба и люди, занимающиеся концертом.
Меня познакомили с Дмитрием Спириным и всем составом группы. Ребята оказались очень открытыми, пошли на встречу. Практически без репетиций, прогонов, я вышел на сцену, прочувствовал этот драйв. Волновался ли я? Когда играешь матч на «Открытие Арене», где больше 20 тыс. зрителей, то это уже не столь соизмеримые вещи, поэтому не так нервозно.
Теперь отличное настроение перед матчем с «Рубином», впрочем, как и у всей команды. Что касается самой игры, то хотелось бы, чтобы «Крылья» отталкивались в этом матче от самих себя и желания победить. Независимо от того, каким обозлённым приедет «Рубин», демотивированным или нет. Сейчас каждый из оставшихся матчей на вес золота. Тем более, когда мы играем дома, где всегда хочется порадовать самарских болельщиков, которые соскучились по победам», — сказал Башкиров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Гринчиком.
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