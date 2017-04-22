Тухель: раскрытие дела о взрывах имеет важное значение для каждого в «Боруссии»

Главный тренер дортмундской «Боруссии» Томас Тухель заявил, что расследование взрывов около автобуса команды перед матчем с «Монако» (2:3) в 1/4 финала Лиги чемпионов имеет важное значение для немецкого клуба. Ранее сообщалось, что по подозрению в организации взрывов задержан 28-летний гражданин России Сергей В.
Взрывы около автобуса «Боруссии» раздались 11 апреля перед началом матча с «Монако». В результате игра была перенесена на день, а защитник дортмундцев Марк Бартра получил травмы на правой руке и запястье и был прооперирован.
«Я убеждён, что раскрытие этого дела имеет важное значение для каждого из нас. Я считаю, что для нас очень важно знать мотив атаки», — цитирует Тухеля Goal.