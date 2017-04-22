Кокорин получил травму в первом матче «Зенита» на новом стадионе

Нападающий «Зенита» Александр Кокорин получил травму в первом тайме матча 24-го тура российской Премьер-Лиги с «Уралом».
За пять минут до конца первого тайма полузащитник «Урала» Роман Емельянов ударил Кокорина по ногам, и форвард не смог продолжить игру. Вместо Кокорина на поле появился Олег Шатов.
Напомним, что «Зенит» сегодня, 22 апреля, проводит свой первый матч на новом стадионе, который расположен на Крестовском острове.
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«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Зенит» — «Урал».