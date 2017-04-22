«Зенит» на новом стадионе обыграл «Урал», заканчивавший матч в восьмером

В матче 24-го тура российской Премьер-Лиги «Зенит», проводивший первую игру на новом стадионе, одержал победу со счётом 2:0 над «Уралом».
На 62-й минуте матча «Урал» остался вдесятером — вторую жёлтую карточку за фол получил Эрик Бикфалви. Футболисты гостей бурно выражали несогласие с этим решением арбитра, и в результате почти сразу же прямую красную карточку получил Роман Павлюченко.
После этого «Зенит» полностью завладел преимуществом, но открыть счёт сумел только на 86-й минуте — автором первого гола на стадионе «Санкт-Петербург» стал Бранислав Иванович. Гости же заканчивали встречу в восьмером — Роман Емельянов начал толкаться с Артёмом Дзюбой и получил второе предупреждение.
Уже в компенсированное время окончательный результат установил Йоан Молло, забивший свой первый гол за «Зенит».
Идущий на третьем месте в таблице РФПЛ «Зенит» сократил отставание от ЦСКА до одного очка. «Урал», прервавший серию из четырёх побед в чемпионате, занимает 10-е место.
Посмотреть голы можно в официальном «Твиттере» РФПЛ.