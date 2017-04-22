«Малага» на своём поле переиграла «Валенсию»

«Малага» одержала победу над «Валенсией» в матче 33-го тура чемпионата Испании. Встреча прошла в Малаге на местном стадионе «Ла-Росаледа» и завершилась со счётом 2:0 в пользу хозяев.
На 36-й минуте полузащитник Ресио вывел «анчоусов» вперёд, а через четыре минуты нападающий Сандро Рамирес удвоил преимущество своей команды и установил окончательный счёт в матче.
«Малага» набрала 36 очков и поднялась на 14-е место в турнирной таблице испанского первенства. «Валенсия» (40 баллов) идёт на 12-й позиции.