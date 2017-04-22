Радимов: снимаю шляпу перед «Уралом», блестящая команда

Экс-капитан «Зенита» Владислав Радимов поделился мнением о победе сине-бело-голубых над «Уралом» со счётом 2:0 в первом матче на новом стадионе в Санкт-Петербурге. «Урал» заканчивал матч ввосьмером, три игрока екатеринбургской команды получили удаления: Эрик Бикфалви, Роман Павлюченко и Роман Емельянов.
«Что касается первого удаления, то на видео видно, что игрок «Урала» наступил на ногу сопернику. Хотя с трибуны и без повторов смотрелось так, будто игрок «Урала» был первым на мяче. Сейчас в судействе часто меняются правила, отдаю этот момент на откуп судье. А удаление Павлюченко… Я не умею читать по губам. Видимо, он сказал слишком много слов, которые нельзя говорить.
Хотел бы снять шляпу перед игроками «Урала», которые в конце матча побежали вперёд всей командой, побежали отыгрываться. Блестящая команда», — сказал Радимов.