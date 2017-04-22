Молло: эмоции хорошие, стадион классный, судья прав

Полузащитник «Зенита» Йоан Молло прокомментировал победу над «Уралом» (2:0) в матче 24-го тура РФПЛ. «Зенит» проводил первый матч на новом стадионе, а француз забил свой первый гол за сине-бело-голубых. У «Урала» во втором тайме были удалены трое футболистов.
«Эмоции хорошие, стадион классный. Здорово, что мы победили. Нам нужны были очки, сейчас уже нельзя проигрывать. Стадион хороший. Как газон? Очень красивый. «Сантьяго Бернабеу». Судья прав", – передаёт слова Молло корреспондент «Чемпионата» Дарья Тубольцева.