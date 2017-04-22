Нигматуллин: видимо, это акция «Откройте стадион – получите судью в подарок!»

Бывший голкипер сборной России Руслан Нигматуллин прокомментировал матч 24-го тура российской Премьер-Лиги «Зенит» – «Урал» (2:0). Эта игра стала первой на стадионе «Санкт-Петербург».
Сине-бело-голубые вырвали победу в концовке встречи благодаря голам Бранислава Ивановича и Йоана Молло. При этом екатеринбургская команда доигрывала матч ввосьмером из-за удалений Эрика Бикфалви, Романа Павлюченко и Романа Емельянова. Встречу обслуживал Алексей Еськов из Москвы.
«Я простой футбольный болельщик, который хотел в субботний день насладиться красивой игрой и настоящей борьбой. То есть такой игрой, которую показывал «Урал». Но в дело вмешался арбитр Еськов. Вряд ли дело в его низкой квалификации, хотя и она имеет место быть. Какие-то интересы вышли на первый план, видимо, действует акция «Откройте стадион – получите судью в подарок!».
Конечно, это вопиющее зрелище. «Урал» произвёл хорошее впечатление, это настоящая команда. Даже вдевятером, ввосьмером, команда не сдавалась, молодцы! Что касаемо новой арены, то я видел открытие стадиона «Локомотива», «Спартака», ЦСКА. И помимо красивой «коробки» это были ещё и великолепные поля. А здесь было что-то зелёное, засыпанное песком. Честно говоря, позорно выглядит. Всё вместе это оставило негативные впечатления от просмотра игры. Что от стадиона, что от судьи», — сказал Нигматуллин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Гринчиком.