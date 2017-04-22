Чалов: на «Локомотив» и «Спартак» с детства не надо дополнительно настраиваться

Форвард ЦСКА Фёдор Чалов прокомментировал гостевую победу над «Уфой» (2:0) в матче 24-го тура РФПЛ.
«Всегда тяжело выходить в матче РФПЛ. Но, видимо, получилось неплохо! Нападающим надо было взаимодействовать друг с другом, открываться в правильные зоны, участвовать в переходах из обороны в атаку и обратно. Мы вели в счёте, тренер попросил меня помогать в обороне и открываться в зоны.
Впереди два дерби — с «Локомотивом» и «Спартаком». Сейчас надо побеждать в каждой игре. А на «Локомотив» и «Спартак» ещё с детства не надо было дополнительно настраиваться. Есть ли шанс догнать команду, которая идёт на первом месте? Шансы есть всегда, главное — верить», — цитирует Чалова сайт ЦСКА.