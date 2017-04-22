Сорокин: новый стадион «Зенита» сработал

Генеральный директор оргкомитета «Россия-2018» Алексей Сорокин прокомментировал матч 24-го тура российской Премьер-Лиги «Зенит» — «Урал» (2:0). Игра стала первой на стадионе «Санкт-Петербург». Екатеринбургская команда доигрывала матч ввосьмером из-за удалений Эрика Бикфалви, Романа Павлюченко и Романа Емельянова. Встречу обслуживал Алексей Еськов из Москвы.
«Поздравляем «Зенит» с победой. Очень хорошее начало. Мы участвовали в организации, тестировании всех систем, жизни стадиона. Участвовали волонтёры оргкомитета. Было крайне интересно посмотреть, как живёт стадион, как обеспечен проход на арену, подход к нему, естественно, сам матч. Хочу отметить, что стадион сработал, были моменты, которые мы воспринимали насторожённо. Много предстоит сделать, никогда такой большой стадион не будет работать идеально. Это не первый и не последний стадион, где жгут файеры. Но Кубок конфедераций будет с открытой крышей. Надеюсь, там не будет файеров, конечно. Крыша спасла от осадков. Они бы не сказались благотворно на поле.
Поля бывают и лучше. Но это новый стадион, поле от периода зимней спячки проснулось 40 дней назад. Для 40 дней оно находится в должном состоянии. Специалисты, в том числе наши консультанты, заверяют, что нужно дать немного времени — и к Кубку конфедераций оно будет в хорошем состоянии», – передаёт слова Сорокина корреспондент «Чемпионата» Дарья Тубольцева.
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