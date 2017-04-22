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Мутко: я не увидел в матче «Зенит» — «Урал» судью, который носит эмблему ФИФА

22 апреля 2017, суббота. 17:37. Футбол

Президент Российского футбольного союза Виталий Мутко прокомментировал матч 24-го тура российской Премьер-Лиги «Зенит» — «Урал» (2:0). Игра стала первой на стадионе «Санкт-Петербург». Екатеринбургская команда доигрывала матч ввосьмером из-за удалений Эрика Бикфалви, Романа Павлюченко и Романа Емельянова. Встречу обслуживал Алексей Еськов из Москвы.

«Что касается судейства, то есть специальные органы, которые должны анализировать и ставить оценки. Могу сказать: может, на эмоциях, я не увидел на поле судью, который носит эмблему ФИФА.

Игра, конечно, выльется в дискуссию. Вы знаете, я никогда стараюсь не давать оценку, у нас есть эксперты. Правда, иногда они немного субъективны, посмотрим, что они сейчас будут рассказывать. Главный тренер «Зенита» часто говорит, что все против его команды, но хотел бы еще раз отметить, что матч длится до 90-й минуты и надо анализировать собственную игру, собственные ошибки», — цитирует Мутко ТАСС.

Источник: ТАСС Сообщить об ошибке
Теги
ФК Зенит ФК Урал Алексей Еськов Виталий Мутко ФИФА Футбольное судейство
Новости. Футбол
22 апреля 2017, суббота
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