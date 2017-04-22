Сорокин сказал, что не слышал про покраску газона нового стадиона «Зенита»

Генеральный директор оргкомитета «Россия-2018» Алексей Сорокин после матча 24-го тура российской Премьер-Лиги «Зенит» — «Урал» (2:0), который стал первым на стадионе «Санкт-Петербург», ответил на вопросы о состоянии стадиона.
«Что если поле не будет готово? Ничего не предвещает кризиса. Трава молодая, поле подрастёт. Нет сомнений, что каждую следующую игру оно будет лучше и лучше. У нас ещё две игры «Зенита», а потом уже матч открытия Кубка Конфедераций. Время ещё есть, чтобы со всем разобраться. Мы не просто пришли посмотреть матч, чтобы потом разойтись и обсудить судейство. Здесь работают специалисты по отраслям. Не совсем справедливо обрушиваться с критикой после первого матча. Не бывает идеально на первом матче. Будет более подробное подведение итогов. Действительно, что поле выкатываться больше не будет? Это правда. Матчи КК и ЧМ — особый режим работы стадиона. Создаётся много инфраструктуры. То место, которое предназначалось для поля, будет занято городком для вещателей, другого места нет. Но нас заверили, что выкат поля — не единственный фактор хорошего роста поля. Есть специальные системы.
К VIP-ложам претензий нет. Я там был сегодня, очень красиво! Претензий к зоне игроков у нас нет, там будут доработки, но они связаны с принципами организации турнира, которые характерны для ФИФА. Такого, чтобы что-то хотели снести, нет.
Нет противоречий между нами и «Зенитом» по организации пространства. Есть небольшое усиление требований, связанных с КК и ЧМ. Например, «Зениту» не нужно такое количество точек общественного питания – мы будем делать больше. Глобальных противоречий – мы хотим тут одно, а «Зенит» другое – нет.
Есть ещё время устранить протечки с крыши. Я с этого и начал: есть моменты, которые нужно поправлять. До 17 июня хватит времени. Существенных нарушений выявлено не было. Нужно разобраться, протечка это или конденсат. Нельзя сказать, что если на кого-то капнуло, то это протечка. Есть специалисты, которые проанализируют. Технически стадион хорошо оборудован, службы безопасности работают, сотни камер по стадиону. Интроскопы не работали, но по каким причинам — неэтично было бы комментировать.
Хотел про армию пошутить, но не буду. Мне про покраску поля ничего не известно. Затея была бы странная, и скрыть это было бы сложно. Ноги игроков были бы другого цвета», — передаёт слова Сорокина корреспондент «Чемпионата» Дарья Тубольцева.
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