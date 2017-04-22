Албин: протечка крыши на новом стадионе — мелкий дефект и устраняется легко

Вице-губернатор Санкт-Петербурга Игорь Албин прокомментировал протечку крыши на новом стадионе «Зенита», на котором сегодня состоялся первый матч российской Премьер-Лиги. Во время встречи 24-го тура «Зенит» — «Урал» (2:0) на поле капала вода с крыши.
По словам Албина, проблема с крышей возникла незадолго до матча – выяснилось, что светоотражающая плёнка одной из карт площадью 120 кв. м имеет заводской брак, на время игры её пришлось заменить на полиэтилен. Устранить проблему полностью не удалось, так как по регламенту такие работы нужно вести при температуре воздуха не ниже пяти градусов, а в Петербурге всю неделю стояла минусовая температура. После сегодняшней игры бракованную карту заменят.
«Это мелкий дефект коммуникаций, устраняется легко», – сказал Албин.