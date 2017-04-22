Данильянц: удалось сделать так, чтобы «Спартак» не показал чемпионской игры

Главный тренер «Ростова» Иван Данильянц после победы над «Спартаком» в матче 24-го тура РФПЛ поделился впечатлениями от игры. Встреча проходила в Ростове-на-Дону на стадионе «Олимп-2» и завершилась со счётом 3:0.
«Всех с победой! Хотел бы сегодняшний комментарий начать с баннера, где были перечислены все заслуги наших ребят в этом сезоне и подытожено: мужики! Ребята это видели, чувствовали и смогли воплотить это всё в содержательную, боевую и, главное, результативную игру. Спасибо болельщикам за то, что проявили большое терпение. Они ждали этой победы, и она пришла.
Было важно держать игру под контролем. Активность «Спартака» была связана с тем, что в результате этого возникли моменты у наших ворот. Это было желание и намерение соперника победить. После этой короткой фазы нам надо было направиться в нужное русло. «Спартак» всегда играет по-разному, и сегодня после предпоследней замены стал играть не в пять, а в четыре защитника. Это всё требует внимательного рассмотрения.
Говорил не раз, что в противостоянии обе команды хотят победить и каждая показывает то, что ей даёт показать другой соперник. Нам удалось сделать так, чтобы «Спартак» не показал чемпионской игры», - передает слова Данильянца корреспондент «Чемпионата» Алина Матинян.