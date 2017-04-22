Пресс-служба «Урала»: «Урал» не смог ввосьмером дожать «Зенит»

На официальном сайте «Урала» отчёт о гостевом матче 24-го тура РФПЛ с «Зенитом», завершившемся поражением подопечных Александра Тарханова со счётом 0:2, вышел с заголовком «Урал» не смог ввосьмером дожать «Зенит». «Урал» заканчивал матч с восемью игроками в составе: с поля были удалены Эрик Бикфалви, Роман Павлюченко и Роман Емельянов.
«Всё перевернулось на 60-й минуте матча, когда на поле столкнулись Бикфалви и Смольников. Арбитр в этом эпизоде почему-то усмотрел нарушение правил со стороны Эрика. За это наш полузащитник получил вторую жёлтую карточку. Это спорное решение судьи вызвало недовольство со стороны наших футболистов. Алексею Еськову не понравилось поведение Романа Павлюченко, и игрок тоже был отправлен в раздевалку.
На 87-й минуте хозяева затолкали мяч в наши ворота. После навеса со стандарта Бранислав Иванович головой отправил мяч в сетку – 0:1. Сразу после этого момента возникла потасовка между Дзюбой и Емельяновым. Но арбитр решил наказать только нашего футболиста. Роману была показана красная карточка.
Но даже ввосьмером «Урал» побежал атаковать. Реальный шанс забить был у Николая Димитрова. Полузащитник самостоятельно ворвался в штрафную, обыграл защитника и пробил в ближний угол. Голкипер «Зенита» успел среагировать на удар. Через минуту «шмели» всеми оставшимися полевыми игроками пошли в атаку, но до удара её довести не получилось. Зенитовцы перехватили мяч и убежали втроём против одного Заболотного. Через мгновение Молло послал мяч в пустые ворота – 0:2. На этом игра завершилась.
«Урал» уступил, но за футболистов нашей команды не стыдно. Спасибо всем болельщикам за поддержку в трудную минуту. Начинаем готовиться к следующему поединку!» — написала пресс-служба «Урала».