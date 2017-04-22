Глушаков: сначала судья дал жёлтую, потом увидел царапину и показал красную

Полузащитник «Спартака» Денис Глушаков прокомментировал гостевое поражение команды в матче 24-го тура РФПЛ с «Ростовом» (0:3). На 75-й минуте Глушаков после потери мяча срубил Нобоа и получил от судьи жёлтую карточку, но после подсказки ассистента Вилков принял решение показать капитану «Спартака» прямую красную карточку.
«Это моя первая красная карточка за всю карьеру. Я попросил прощения у Нобоа — не специально ему по ноге попал. Сначала судья жёлтую дал, потом увидел, что там царапина, и показал красную. За 10 минут до этого Гацкан прыгал с двух ног, потом ещё раз, я пошёл так же агрессивно. Но в ногу я не играл, я играл в мяч. Ничего такого. Уходя я спросил, не было ли руки в эпизоде, с которого началась атака. До этого просто был эпизод, когда Байрамяну мяч в руку попал в начале второго тайма, потом второй раз. И третий — пошла контратака на наши ворота, в которой я и заработал красную.
Какого-то поздравления особого для Карреры в честь дня рождения не было, сейчас это просто неуместно. Такой матч, который надо просто пережить», — передает слова Глушакова корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Егоров.