Данни стал вторым легионером, сыгравшим 250 матчей за «Зенит»

Португальский полузащитник Мигел Данни, приняв участие в домашней игре 24-го тура РФПЛ с «Уралом», стал вторым легионером, сыгравшим 250 матчей за «Зенит». Первым был бельгийский защитник Николас Ломбертс — в его активе 288 матчей в составе «Зенита».
250 матчей за «Зенит» удавалось провести 23 футболистам. Лидером по количеству игр за сине-бело-голубых является Анатолий Давыдов (456), на втором месте — Вячеслав Малафеев (442), на третьем — Лев Бурчалкин (423).
Из действующих футболистов лидером по количеству матчей за «Зенит» является Александр Анюков (385), на три матча меньше за сине-бело-голубых сыграл Александр Кержаков.