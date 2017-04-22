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События вчера Сейчас Сегодня Завтра

Данни стал вторым легионером, сыгравшим 250 матчей за «Зенит»

22 апреля 2017, суббота. 19:12. Футбол

Португальский полузащитник Мигел Данни, приняв участие в домашней игре 24-го тура РФПЛ с «Уралом», стал вторым легионером, сыгравшим 250 матчей за «Зенит». Первым был бельгийский защитник Николас Ломбертс — в его активе 288 матчей в составе «Зенита».

250 матчей за «Зенит» удавалось провести 23 футболистам. Лидером по количеству игр за сине-бело-голубых является Анатолий Давыдов (456), на втором месте — Вячеслав Малафеев (442), на третьем — Лев Бурчалкин (423).

Из действующих футболистов лидером по количеству матчей за «Зенит» является Александр Анюков (385), на три матча меньше за сине-бело-голубых сыграл Александр Кержаков.

Источник: История "Зенита" Сообщить об ошибке
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22 апреля 2017, суббота
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