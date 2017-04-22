Бухаров — Гранату: знаю, как ты хотел этой победы над «Спартаком»!

Нападающий «Ростова» Александр Бухаров прокомментировал домашнюю победу над «Спартаком» (3:0), упомянув при этом партнёра по команде, защитника Владимира Граната, который из-за травмы не смог принять участие в игре против своей бывшей команды.
«Ростов» с победой! Граня, знаю, как ты хотел этой победы! Мужики! Спасибо болельщикам за поддержку», — написал Бухаров в своём «инстаграме».
Гранат выступал за «Спартак» с 2015 по 2016 год, после чего перешёл в «Ростов». В середине марта защитник успешно перенёс операцию после перелома ключицы. Сообщалось, что возвращение Граната ожидается в начале или середине мая.
Если у вас не отображается фотография, её можно посмотреть в «Инстаграме» Александра Бухарова.