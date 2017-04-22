«Урал» выразил соболезнования Тарханову в связи со смертью его родного брата

Незадолго до начала матча 24-го тура РФПЛ «Зенит» — «Урал» (2:0) стало известно о том, что ушёл из жизни Георгий Тарханов, родной брат главного тренера команды из Екатеринбурга Александра Тарханова. Об этом сообщила пресс-служба «Урала».
«Сегодня стало известно о том, что ушёл из жизни Георгий Федорович Тарханов, родной брат главного тренера нашей команды Александра Тарханова. Эта ужасная новость пришла незадолго до сегодняшнего матча с «Зенитом». Футбольный клуб «Урал» выражает искренние соболезнования Александру Фёдоровичу и его семье. В эти непростые дни наши молитвы будут о вас», — говорится в сообщении пресс-службы.