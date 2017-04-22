Григорян: «Анжи» не переиграл «Терек» тактически, но выиграл за счёт самоотдачи

Главный тренер «Анжи» Александр Григорян поделился впечатлениями от победы над «Тереком» в матче 24-го тура РФПЛ. Встреча проходила в Грозном на стадионе «Ахмат-Арена» и завершилась со счетом 1:0 в пользу гостей. «Орлы» прервали серию из трех матчей в турнире без побед.
«Не могу сказать, что мы переиграли команду Рахимова тактически. Победили прежде всего за счёт самоотдачи.
Быстрый гол? Мы рассчитывали на то, что наша активность и высокий прессинг приведут к потерям соперника на первых минутах. А дальше играли по счёту», — сказал Григорян в эфире телеканала «Наш футбол».