Варюшин: Глушаков – интеллигентный игрок, жёлтой карточки было достаточно

Бывший арбитр Вячеслав Варюшин высказался о российском судействе и оценил работу главного рефери Михаила Вилкова в матче 24-го тура РФПЛ «Ростов» — «Спартак» (3:0). На 75-й минуте Денис Глушаков после потери мяча срубил Нобоа и получил от судьи жёлтую карточку, но после подсказки ассистента Вилков принял решение показать капитану «Спартака» прямую красную карточку.
«Недавно проводился семинар, обсуждались тенденции в судействе. Видать, арбитрам так запутали мозги, что в этом туре допустили много ошибок: Алексей Еськов в матче «Зенит» – «Урал» напорол прилично, удалил игроков ни за что.
Что касается удаления Дениса Глушакова, то в этом эпизоде достаточно было показать жёлтую карточку. Не знаю, чем руководствовался Михаил Вилков, удаляя футболиста. Тем более Глушаков – интеллигентный игрок, грубостью никогда не отличался.
В игре «Локомотив» – «Амкар» Сергей Иванов и вовсе отобрал у «железнодорожников» два очка. Пенальти в ворота «Локомотива» близко не было», — сказал Варюшин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Джапаридзе.