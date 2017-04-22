Дубль Виллиана помог «Челси» обыграть «Тоттенхэм» и выйти в финал Кубка Англии

В полуфинальной встрече Кубка Англии «Челси» обыграл «Тоттенхэм Хотспур» на стадионе «Уэмбли». Матч закончился со счётом 4:2.
В составе победителей забитые мячи на свой счёт записали Эден Азар и Неманья Матич, а дубль оформил бразилец Виллиан, который забил один из мячей с пенальти. За «Тоттенхэм» отличились Гарри Кейн и Деле Алли.
Таким образом, «Тоттенхэм» своё выступление в Кубке Англии закончил, а «Челси» сыграет в финальной игре турнира с победителем пары «Арсенал» — «Манчестер Сити» (23 апреля).