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События вчера Сейчас Сегодня Завтра

Дубль Виллиана помог «Челси» обыграть «Тоттенхэм» и выйти в финал Кубка Англии

22 апреля 2017, суббота. 21:09. Футбол

В полуфинальной встрече Кубка Англии «Челси» обыграл «Тоттенхэм Хотспур» на стадионе «Уэмбли». Матч закончился со счётом 4:2.

В составе победителей забитые мячи на свой счёт записали Эден Азар и Неманья Матич, а дубль оформил бразилец Виллиан, который забил один из мячей с пенальти. За «Тоттенхэм» отличились Гарри Кейн и Деле Алли.

Таким образом, «Тоттенхэм» своё выступление в Кубке Англии закончил, а «Челси» сыграет в финальной игре турнира с победителем пары «Арсенал» — «Манчестер Сити» (23 апреля).

Кубок Англии. 1/2 финала
22 апреля 2017, суббота. 19:15 МСК
Челси
Лондон
4 : 2
Тоттенхэм Хотспур
Лондон
1:0 – Виллиан – 5, 1:1 – Кейн – 18, 2:1 – Виллиан – 43 (пен), 2:2 – Алли – 52, 3:2 – Азар – 75, 4:2 – Матич – 80
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Тоттенхэм Хотспур Челси Виллиан
Новости. Футбол
22 апреля 2017, суббота
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