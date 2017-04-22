РФС пособолезновал футболистке сборной России, у которой погибли родственники

У футболистки сборной России и клуба «Чертаново» Юлии Бессоловой при пожаре погибли родственники. В результате трагедии погибли дедушка, бабушка, два брата и двоюродная сестра 24-летней полузащитницы.
«У футболистки Юлии Бессоловой при пожаре погибли бабушка с дедушкой, два маленьких брата и двоюродная сестра. Наши соболезнования», — говорится в сообщении пресс-службы Российского футбольного союза.
Юлия Бессолова имеет в активе восемь матчей за женскую сборную России, а также четыре матча в составе молодёжной национальной команды.