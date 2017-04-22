Почеттино: «Тоттенхэм» доминировал, но «Челси» лучше использовал свои моменты

Главный тренер «Тоттенхэм Хотспур» Маурисио Почеттино поделился впечатлениями от матча полуфинала Кубка Англии с «Челси» (2:4).
«Поздравляю «Челси». Мы доминировали, но они куда лучше использовали свои моменты. Я горжусь тем, что мы играли в полном соответствии своим принципам, своей игровой философии. „Челси“ нанёс пять ударов и забил четыре гола. Мы боролись и старались, а пенальти, с которого „Челси“ забил второй мяч, на мой взгляд, не стоило назначать.
Теперь мы можем смотреть вперёд, мы отстаём от «Челси» в чемпионате на четыре очка и постараемся выиграть следующую игру. Я не беспокоюсь. Команда сильна, мы сосредоточены на ближайшем матче. «Тоттенхэм» играл с одной из лучших команд Европы. Заслуживали ли мы большего? Конечно, но это футбол", — цитирует Почеттино BBC.