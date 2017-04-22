Гацкан: игроки «Ростова» не давали спартаковцам даже шанса поднять головы

Полузащитник «Ростова» Александр Гацкан поделился мнением о домашнем матче со «Спартаком», состоявшемся 22 апреля и завершившемся победой ростовчан со счётом 3:0.
«Не могу сказать, что это была идеальная игра. Наверное, таких игр вообще не бывает, всегда есть какие-то ошибки. Мы все отдавались на сто процентов, не давали им даже шанса поднять головы и что-то сделать. Выиграли достойно и по делу.
Три удара в створ – три гола? Старались. Не забивали ведь до этого, поэтому к своим моментам отнеслись получше», — сказал Гацкан, ставший автором одного из голов в матче со «Спартаком».