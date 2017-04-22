Кейн: «Тоттенхэм» был лучше «Челси», но не смог найти победного пути

Нападающий «Тотенхэм Хотспур» Гарри Кейн прокомментировал поражение от «Челси» (2:4) в полуфинальном матче Кубка Англии. Встреча проходила в Лондоне на стадионе «Уэмбли».
«Думаю, сегодня «Тоттенхэм» был лучше «Челси», сыграв в лучший футбол, но не смог найти победного пути. Иногда такое в футболе случается. Когда сравняли счёт 2:2, думали, что одержим победу в сегодняшней встрече, но нас наказали очередным стандартным положением. Сейчас трудно принять это поражение», — приводит слова Кейна BBC Sport.