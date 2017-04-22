Андреев: «Спартак» – русская команда, которую всегда нужно держать в тонусе

Бывший главный тренер «Ростова» Сергей Андреев поделился впечатлениями от матча 24-го тура РФПЛ, в котором «Спартак» на выезде уступил ростовчанам со счётом 0:3.
«Игра «Спартака» оставила странные впечатления. Понятно, что красно-белые практически чемпионы, но чемпионат доигрывать-то нужно. Если уже повесили золотые медали, то можно уже и на Бали ехать праздновать. Сегодня на команду Массимо Карреры неприятно было смотреть. Вчера я сказал, что «Спартак» не забьёт «Ростову» ни при каких обстоятельствах. И красно-белые не то что не забили, а они даже не приблизились к штрафной площади соперника.
На стадионе за мной сидели болельщики «Спартака», они меня узнали, и мы разговорились. Когда Александр Бухаров забил третий гол, я повернулся к ним и сказал, что «Спартак» сегодня даже пятёркой не отделается. Моё удивление было, что «Ростов» забил только три. Большая радость для болельщиков красно-белых, что «Ростов» ограничился тремя голами.
«Спартак» – русская команда, которую всегда нужно держать в тонусе. «Спартак» получил дубиной по голове в Самаре и потом заиграл, и сегодня получил, глядишь, тоже бесследно не пройдёт», — сказал Андреев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Джапаридзе.