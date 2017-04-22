Конте: показал игрокам «Челси», что доверяю им, и план сработал

Главный тренер «Челси» Антонио Конте прокомментировал победу над «Тотенхэм Хотспур» (4:2) в полуфинальном матче Кубка Англии. В этой встрече наставник оставил на скамейке запасных нескольких ключевых игроков, включая полузащитников Сеска Фабрегаса и Эдена Азара, а также форварда Диего Косту. Все трое вступили в игру с замен во втором тайме.
«Горжусь этим достижением. Это великолепная победа и для игроков, и для меня. Здорово выйти в финал Кубка Англии в своём первом же сезоне в этой стране. Рад за игроков и болельщиков. Они были великолепны от стартового до финального свистка.
Во время сезона случаются моменты, когда тренеру необходимо принять большое решение. Иногда приходится рисковать. Если побеждаешь, план сработал, а если нет – ответственность на тебе. Думаю, сегодня наш план сработал. Я показал игрокам «Челси», что доверяю им.
Азар и Коста, которые начали встречу на скамейке запасных, знали о моём плане. Теперь надеюсь, что в следующей встрече во вторник с «Саутгемптоном» в чемпионате Англии они покажут хорошее выступление», — цитирует Конте BBC Sport.