Глава Свердловской области попросит Мутко оценить судейство матча «Зенит»-«Урал»

Врио губернатора Свердловской области Евгений Куйвашев разделяет возмущение болельщиков, недовольных качеством судейства в матче между «Зенитом» и «Уралом», сообщили в департаменте информполитики свердловского губернатора. Матч 24-го тура РФПЛ «Зенит» — «Урал» состоялся 22 апреля на новом стадионе в Санкт-Петербурге и завершился победой хозяев поля со счётом 2:0. «Урал» заканчивал матч ввосьмером в связи с тремя удалениями.
«Уже долгие годы наши спортсмены на международном уровне вынуждены бороться и со своими соперниками на аренах, и с административным прессингом. Но не дело, когда подозрения в подобном „неспортивном“ поведении мы чувствуем на игре между нашими любимыми командами „Урал“ и „Зенит“. Я вынужден буду обратиться к Виталию Леонтьевичу Мутко с просьбой дать оценку ходу матча и судейству», — отметил Куйвашев, слова которого цитирует департамент.
Матч «Зенит» — «Урал» обслуживала бригада судей во главе с Алексеем Еськовым. В общении с прессой Мутко уже сказал, что «не увидел на поле судью, который носит эмблему ФИФА».