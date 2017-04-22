Видео: комичная реакция Зумы на потрясающий гол Матича «Тоттенхэму»

Защитник «Челси» Курт Зума необычно отреагировал на красивый гол полузащитника Неманьи Матича в ворота «Тоттенхэм Хотспур» в полуфинальном матче Кубка Англии (4:2).
На 80-й минуте Эден Азар откатил мяч под удар Матичу, который почти с 30 метров выстрелил и попал идеально в верхний угол. Мяч задел перекладину и влетел в ворота.
Реакция Зумы порадовала многих пользователей социальных сетей, которые активно комментируют произошедшее в своих аккаунтах, а известный британский футбольный эксперт Гари Линекер даже посвятил Зуме пост в «Инстаграме».
Матич: я забил отличный гол «Тоттенхэму», но он не лучший в моей карьере
Видео с реакцией Зумы и самим голом Матича доступны в «Твиттере»: раз и два.