Эриксен – 1-й, кто сделал 20 голевых пасов во всех турнирах сезона в топ-5 лигах

Полузащитник «Тоттенхэм Хотспур» Кристиан Эриксен отметился двумя голевыми передачами в полуфинальном матче Кубка Англии с «Челси» (2:4).
Таким образом, датский футболист стал первым среди игроков топ-5 европейских чемпионатов (Англия, Германия, Испания, Италия, Франция), кто записал на свой счёт 20 голевых передач за сезон в матчах всех турниров.
Шестёрка лучших ассистентов сезона в топ-5 европейских чемпионатах на данный момент выглядит следующим образом: 1. Кристиан Эриксен («Тоттенхэм») – 20; 2. Неймар («Барселона») — 19; 3. Усман Дембеле («Боруссия» Д) – 17; 4-6. Кевин Де Брёйне («Манчестер Сити»), Луис Суарес («Барселона») и Рахим Стерлинг («Манчестер Сити») — по 15.