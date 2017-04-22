Тренер «Амкара»: судейские ошибки случаются постоянно и на самом высоком уровне

Тренер «Амкара» Горан Алексич поделился мнением о гостевом матче 24-го тура РФПЛ с «Локомотивом», завершившемся со счётом 3:3.
«Локомотив» вёл со счётом 3:1. Отыграться с такого счёта, тем более в гостях, равносильно победе. О потере очков говорить нельзя. А судейство мне комментировать трудно. Судейские ошибки случаются постоянно: не только в нашем чемпионате, везде, даже на самом высоком уровне. Бывают тяжёлые моменты, большое напряжение… Раньше ошибались и не в нашу пользу. Это случается», — сказал Алексич в интервью пресс-службе «Амкара».