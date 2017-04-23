Икарди – 1-й игрок «Интера» за 16 лет, оформивший хет-трик в гостевом матче

Нападающий «Интера» Мауро Икарди забил три гола в гостевом матче 33-го тура чемпионата Италии с «Фиорентиной». Несмотря на хет-трик форварда его команда уступила в этой встрече со счётом 4:5.
Таким образом, аргентинский футболист стал первым игроком «Интера» за последние 16 лет, который формил хет-трик в гостевом матче Серии А. В последний раз такое удавалось экс-нападающему миланцев Кристиану Вьери в 2001 году.
Всего в нынешнем сезоне чемпионата Италии на счету Икарди 24 гола и восемь результативных передач в 31 матче за «Интер».