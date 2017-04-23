«Зенит» — «Урал» — 2:0. Видеообзор матча

В матче 24-го тура российской Премьер-Лиги «Зенит» на своём новом стадионе на Крестовском острове принимал «Урал». Встреча закончилась победой хозяев со счётом 2:0.
В составе победителей забитые мячи на свой счёт записали Бранислав Иванович и Йоан Молло. В составе «Урала» красные карточки получили Эрик Бикфалви, Роман Павлюченко и Роман Емельянов.
«Зенит» (46 очков) располагается на третьем месте в турнирной таблице РФПЛ, «Урал» (29) находится на десятой строчке.
Видеообзор матча «Зенит» — «Урал» можно посмотреть на официальном сайте РФПЛ.