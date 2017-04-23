«Ростов» — «Спартак» — 3:0. Видеообзор матча

«Ростов» разгромил «Спартак» в матче 24-го тура РФПЛ. Встреча проходила в Ростове-на-Дону на стадионе «Олимп-2» и завершилась со счётом 3:0. «Спартак» потерпел первое поражение в турнире с 1 декабря, когда был разгромлен «Крыльями Советов» (0:4).
«Спартак» (54 очка) занимает первое место в РФПЛ, опережая идущий вторым ЦСКА на семь баллов. «Ростов» (36 баллов) поднялся на пятую строчку и отстаёт от идущего четвёртым «Краснодара» на два балла, сыграв на матч больше.
Видеообзор матча доступен на официальном сайте РФПЛ