Соуза: из-за температуры я не мог праздновать голы в ворота «Интера» и кричать

Главный тренер «Фиорентины» Паулу Соуза поделился впечатлениями от победы над «Интером» в матче 33-го тура итальянской Серии А. Встреча проходила во Флоренции на стадионе «Артемио Франки» и завершилась со счётом 5:4.
«Получился забавный матч между двумя командами, которые любят владеть мячом и атаковать. В целом, считаю, ребята заслужили победу своей игрой. К сожалению, у меня сегодня была небольшая температура, поэтому я не мог праздновать и кричать на боковой линии, как делаю это обычно.
Мы работаем в первую очередь над идеей улучшения игры, над прогрессом от матча к матчу. Это всегда было нашим планом. Мы хотим реализовывать все моменты, которые создаем. Сегодня многое получилось», — сказал Соуза в эфире Mediaset Premium.