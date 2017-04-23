Бубнов: осечка в матче с «Ростовом» пойдёт «Спартаку» на пользу

Экс-защитник сборной СССР Александр Бубнов прокомментировал итоги матча 24-го тура РФПЛ, в котором «Спартак» на выезде уступил «Ростову» со счетом 0:3.
«Каррера всегда выпускает трёх центральных защитников против тех команд, что сами играют по такой схеме, и до этого момента у него все получалось. «Ростов» грамотно закрывается и играет на контратаках в двух нападающих, так что могло бы хватить и двух защитников. Впрочем, как выяснилось, и трёх оказалось недостаточно, хотя дело тут больше не в схеме, а в индивидуальных ошибках. Если взять мячи Александра Бухарова, то там команда все делала верно, но в последний момент кто-нибудь из игроков портачил и привозил гол.
Что касается удаления Дениса Глушакова, то тут нужно смотреть повторы, так как не всё, видимо, попало в объективы камер. Судя по всему, красную карточку капитан «Спартака» получил вовсе не за фол, а за то, что было после него. Может, он наступил на соперника или сказал что-то нелицеприятное арбитру. Во всяком случае, на удаление нарушение Глушакова никак не тянуло.
В каком-то смысле осечка в Ростове должна пойти столичному клубу на пользу, встряхнуть команду. Недаром я перед матчем задавался вопросом, а не расслабится ли «Спартак» после победы над «Зенитом». Игрокам предстоит тяжёлый разговор с тренерским штабом, и если мысли о досрочном чемпионстве у них и были, то теперь их нет и в помине", — приводит слова Бубнова Sportbox.ru