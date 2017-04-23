Ибрагимович обратится к известному американскому хирургу по поводу травмы колена

35-летний Златан Ибрагимович в ближайшее время посетит одного из самых известных специалистов по проблемам с коленями в Америке — хирурга Фредди Фу. Напомним, что швед получил серьёзную травму в результате неудачного приземления в ответном матче четвертьфинала Лиги Европы с «Андерлехтом» и, по предварительным прогнозам, сможет вернуться на поле не раньше января следующего года. Помимо Ибрагимовича, травму колена в этом матче получил и защитник Маркус Рохо.
Доктор Фу известен как ведущий специалист по восстановлению повреждённых связок. Он должен определить конкретные сроки и способы восстановления форварда.
Перед получением травмы Ибрагимович вёл с «Манчестер Юнайтед» переговоры о продлении контракта, который изначально был заключён на один год. Предполагается, что сейчас заключение новой сделки возможно в случае, если Златан согласится на уменьшение зарплаты в связи с тем, что не сможет помочь команде в первой половине следующего сезона. Об этом сообщает Daily Mail.