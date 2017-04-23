Гвардиола получит 250 млн фунтов на трансферы перед новым сезоном

Хосеп Гвардиола получит 250 миллионов фунтов на трансферы с тем, чтобы создать новую команду, утверждает The Sun. Приоритетными целями Гвардиолы на трансферном рынке считаются атакующий полузащитник «Арсенала» Алексис Санчес, защитник «Тоттенхэма» Кайл Уолкер и защитник «Саутгемптона» Вирджил Ван Дейк.
В нынешнем сезоне «Манчестер Сити» ведёт борьбу за попадание в Лигу чемпионов. «Горожане» набрали 64 очка за 32 матча, опережая «Манчестер Юнайтед», у которого 60 очков за 31 игру. «Ливерпуль», идущий третьим, набрал 66 очков в 33 встречах. В розыгрыше Лиги чемпионов 2016/17 «Манчестер Сити» выбыл в 1/8 финала, уступив «Монако».