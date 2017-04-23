Икарди: наша игра в последний месяц недостойна имени «Интера»

Нападающий миланского «Интера» Мауро Икарди прокомментировал итоги матча 33-го тура чемпионата Италии, в котором его команда уступила «Фиорентине» (4:5). «Интер» вёл в счёте после первого тайма, однако пропустил во второй половине игры 4 мяча.
«Трудно подобрать слова, второй тайм был необъяснимым. Мы должны были снять все вопросы по результату после перерыва, но вместо этого пропустили четыре гола за 15 минут. Так делать просто нельзя.
Не могу объяснить, что с нами происходит в последний месяц. Всё идет не так, и мы не можем поправить ситуацию. Недостойно «Интера» играть так, как мы в последнее время играли", — приводит слова Икарди Football Italia.
Нападающий оформил в матче с «Фиорентиной» хет-трик. В последний раз три мяча в гостевом матче игрок «Интера» забивал в 2001 году — это достижение на счету Кристиана Вьери.