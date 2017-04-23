Неймар едет в Мадрид вместе с «Барсой», но сыграет ли с «Реалом» — неизвестно

Нападающий «Барселоны» Неймар отправился вместе со своей командой в Мадрид. В воскресенье сине-гранатовые играют с «Реалом» в рамках 33-го тура Примеры. Однако примет ли форвард участие в матче, или нет — пока неизвестно, сообщает Marca.
Неймар получил трёхматчевую дисквалификацию за ироничные аплодисменты в сторону арбитра после своего удаления в матче 31-го тура чемпионата с «Малагой» (0:2) и уже пропустил одну игру из-за дисквалификации.
«Барселона» не подала в срок официальную апелляцию по делу Неймара, поэтому её не рассматривали на плановом заседании спортивного трибунала Испании (TAD) в эту пятницу. В каталонском клубе посчитали, что теперь дисквалификация бразильца будет приостановлена до тех пор, пока TAD не примет решение по апелляции. Однако, орган принял решение созвать экстренную встречу, чтобы в срочном порядке обсудить вопрос.
Матч «Реал» (Мадрид) — «Барселона» состоится 23 апреля, начало — в 21:45 мск.