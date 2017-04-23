Матч мадридского «Реала» против «Барселоны» посмотрят более 650 млн человек

Матч 33-го тура Примеры, в котором встретятся мадридский «Реал» и «Барселона», будет показан в 185 странах, а общая аудитория телетрансляций превысит 650 млн человек, сообщает AS.
Непосредственно на игре будут работать около 200 СМИ из различных стран, аккредитовавшие более 600 журналистов.
«Эль класико» будут снимать более 40 камер, в том числе — работающие в разрешении 4K.
Ожидается, что тег #ElClasico будет использован в социальных сетях более 1 миллиарда раз.
Кроме того, испанская Примера совместно с «Твиттером» выпустила ряд эмодзи, символизирующих игроков «Барселоны» и «Реала». Собственные смайлы получили Криштиану Роналду, Карим Бензема, Серхио Рамос, Лионель Месси, Луис Суарес и Херард Пике.
Матч «Реал» (Мадрид) — «Барселона» состоится 23 апреля, начало — в 21:45 мск.