«Барселона» заинтересована в покупке Эриксена

«Барселона» заинтересована в приобретении Кристиана Эриксена, утверждает Mirror. Каталонцы, которые ищут варианты для усиления состава, рассчитывают, что датчанин сможет стать основным плеймейкером команды. В этом сезоне Эриксен отдал уже 20 голевых передач во всех турнирах, став первым игроком из топовых европейских лиг, который добился такого показателя. Также на счету Кристиана 11 голов.
Отметим, что в начале нынешнего сезона Эриксен подписал с «Тоттенхэмом» новый контракт, рассчитанный до 2020 года.