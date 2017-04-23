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Вальверде: я не сообщал президенту «Атлетика» о своём уходе

23 апреля 2017, воскресенье. 07:18. Футбол

Главный тренер «Атлетика» из «Бильбао» Эрнесто Вальверде опроверг слухи о том, что он сообщил президенту клуба Хосе Уррутии о своём решении покинуть команду в конце сезона.

«Я не сообщал президенту „Атлетика“ о своём уходе — хочу прояснить это. Мы поговорим, когда это будет удобно ему, мне и клубу — и вы об этом узнаете. Многие думают, будто наш сезон уже завершён, но это далеко не так», — приводит слова Вальверде Marca.

Ранее сообщалось, что «Барселона» рассматривает кандидатуру Вальверде в качестве замены наставнику сине-гранатовых Луису Энрике, который покинет свой пост по окончании сезона. Сам Вальверде однозначно на этот счёт не высказывался, но и не исключал возможности работы во главе каталонской команды.

Источник: Marca Сообщить об ошибке
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Атлетик Б Эрнесто Вальверде
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