Вальверде: я не сообщал президенту «Атлетика» о своём уходе

Главный тренер «Атлетика» из «Бильбао» Эрнесто Вальверде опроверг слухи о том, что он сообщил президенту клуба Хосе Уррутии о своём решении покинуть команду в конце сезона.
«Я не сообщал президенту „Атлетика“ о своём уходе — хочу прояснить это. Мы поговорим, когда это будет удобно ему, мне и клубу — и вы об этом узнаете. Многие думают, будто наш сезон уже завершён, но это далеко не так», — приводит слова Вальверде Marca.
Ранее сообщалось, что «Барселона» рассматривает кандидатуру Вальверде в качестве замены наставнику сине-гранатовых Луису Энрике, который покинет свой пост по окончании сезона. Сам Вальверде однозначно на этот счёт не высказывался, но и не исключал возможности работы во главе каталонской команды.