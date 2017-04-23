Михайлович: скоро за Белотти придёт топ-клуб, и отказать ему будет трудно

Главный тренер итальянского «Торино» Синиша Михайлович выразил надежду, что нападающий Андреа Белотти останется в его клубе, однако признал — отказывать предложениям от топ-клубов очень трудно.
«Мы все надеемся, что Белотти останется, и он также не хотел бы уезжать. Однако рано или поздно начнут поступать серьёзные предложения, на которые будет трудно сказать „нет“.
Белотти 23 года, и он может забивать по 30 мячей за сезон. Скоро к нам заявится какой-нибудь топ-клуб и предложит ему пять, шесть или семь миллионов на пять лет", — приводит слова Михайловича Daily Express.
В текущем сезоне Белотти сыграл за «Торино» 32 матча, в которых забил 27 мячей.