Почеттино: два года назад «Тоттенхэм» ещё лишь мечтал о полуфинале Кубка Англии

Главный тренер «Тоттенхэм Хотспур» Маурисио Почеттино высоко оценил результаты выступления своей команды в Кубке Англии и отказался сравнивать вылет в полуфинале от «Челси» (2:4) в этом сезоне с проигрышем на этой же стадии турнира в 2012 году.
«Это мой первый полуфинал Кубка Англии, а прошлое я изменить не могу.
Прошлое — это прошлое. Нам нужно отталкиваться от настоящего, чтобы построить лучшее будущее. Думаю, болельщики «Тоттенхэма» разочарованы, но знают, как обстоят дела.
Я горд, потому что играть на этой стадии кубка против «Челси» — дорогого стоит. Два года назад ещё было невозможно добраться до этого этапа. Теперь же это реальность. Теперь нам нужно грамотно строить команду с расчётом на будущие сезоны", — приводит слова Почеттино Reuters.