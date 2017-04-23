Конте: матч с «Тоттенхэмом» поможет Батшуайи и Аке набраться уверенности

Главный тренер «Челси» Антонио Конте прокомментировал победу над «Тотенхэм Хотспур» (4:2) в полуфинальном матче Кубка Англии. Итальянский наставник оставил на скамейке запасных нескольких ключевых игроков, включая полузащитника Эдена Азара и форварда Диего Косту, выпустив в стартовом составе 23-летнего нападающего Миши Батшуайи и 22-летнего защитника Натана Аке.
«Я рад, что Миши вышел в старте на такой важный матч. Это важный момент для него, который поможет ему набраться уверенности. То же можно сказать и в отношении Аке. Он выпускник нашей академии и ещё достаточно молод, но мы можем гордиться его отношением к делу и тем уровнем, на котором он провёл такую сложную игру. Я доверяю каждому игроку своей команды, и сегодня вы могли видеть это.
Кроме того, хотел бы отметить Виллиана, который в этом непростом по многим причинам для него сезоне показывает хорошую форму», — цитирует Конте сайт «Челси».