Пиоли: «Интер» психологически неустойчив и плохо справляется с проблемами

Главный тренер «Интера» Стефано Пиоли прокомментировал матч 33-го тура чемпионата Италии, в котором его команда уступила «Фиорентине» (4:5). «Интер» вёл в счёте после первого тайма, однако пропустил во второй половине игры четыре мяча.
«К сожалению, во втором тайме я не увидел на поле свою команду. Мы хорошо провели первый тайм, а потом произошло что-то необъяснимое. Надо понять, почему это случилось. Я сам хотел бы знать, почему мы часто играем первые 45 минут, а потом перестаём. Мы психологически неустойчивы и плохо справляемся с проблемами, и это нужно преодолеть», — цитирует Пиоли Football Italia.